A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO PONTEBBA-CARNIA VERSO UDINE

Roma, 6 febbraio 2026 – Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, nelle cinque notti di lunedì 9, martedì 10, mercoledì 11, giovedì 12 e venerdì 13 febbraio, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Pontebba-Carnia, verso Udine.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili l’area di servizio “Campiolo ovest” e le aree di parcheggio “Stavoli Sachs ovest” e “Carnia ovest”, situate nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pontebba, percorrere la SS13 Pontebbana e la SS52 Carnica verso Udine e rientrare in A23 alla stazione di Carnia.