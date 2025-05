A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO PONTEBBA-CARNIA VERSO UDINE

Roma, 16 maggio 2025 – Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, nelle cinque notti di lunedì 19, martedì 20, mercoledì 21, giovedì 22 e venerdì 23 maggio, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Pontebba e Carnia, verso Udine.

In alternativa alla chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pontebba, proseguire sulla SS13 Pontebbana verso Udine e sulla SS52 Carnica in direzione di Tolmezzo e rientrare in A23 alla stazione di Carnia. L’area di servizio “Campiolo ovest”, situata nel suddetto tratto, non sarà raggiungibile negli orari di chiusura del tratto.

Le aree di parcheggio “Stavoli Sachs ovest” e “Carnia ovest”, saranno chiuse dalle 12:00 di lunedì 19 alle 6:00 di martedì 20 maggio mentre, nelle restanti quattro notti, non saranno raggiungibili negli orari di chiusura del tratto.