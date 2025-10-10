A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO PONTEBBA-CARNIA VERSO UDINE

Roma, 10 ottobre 2025 – Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, sarà chiuso il tratto compreso tra Pontebba e Carnia, verso Udine, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 22:00 di lunedì 13 alle 4:00 di martedì 14 ottobre;

-dalle 22:00 di venerdì 17 alle 4:00 di sabato 18 ottobre.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili l’area di servizio Campiolo ovest e le aree di parcheggio Stavoli Sachs ovest e Carnia ovest, situate nel suddetto tratto.

In alternativa alla chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pontebba, proseguire sulla SS13 Pontebbana verso Udine e sulla SS52 Carnica in direzione di Tolmezzo e rientrare in A23 alla stazione di Carnia.