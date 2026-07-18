A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO PONTEBBA-CARNIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 18 luglio 2026. Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, sarà chiuso il tratto compreso tra Pontebba e Carnia, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di martedì 21 alle 6:00 di mercoledì 22 luglio, sarà chiuso il tratto Pontebba-Carnia, verso Udine.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili l’area di servizio “Campiolo ovest” e le aree di parcheggio “Stavoli Sachs ovest” e “Carnia ovest”, situate nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pontebba, percorrere la SS13 Pontebbana e la SS52 Carnica verso Udine e rientrare in A23 alla stazione di Carnia;

-nelle due notti di mercoledì 22 e giovedì 23 luglio, con orario 22:00-6:00 sarà chiuso il tratto Carnia-Pontebba, verso Tarvisio.

Si precisa che le aree di parcheggio “Campiolo est”, “Resiutta est” e “Cadramazzo est” saranno chiuse dalle 12:00 di mercoledì 22 e giovedì 23, fino alla riapertura delle stesse.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Carnia, percorrere la SS52 Carnica e la SS13 Pontebbana verso Tarvisio e rientrare sulla A23 alla stazione di Pontebba.