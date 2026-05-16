A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO GEMONA OSOPPO-CARNIA VERSO TARVISIO

Roma, 16 maggio 2026 – Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire lavori di manutenzione della galleria “Lago nord”, nelle tre notti di martedì 19, mercoledì 20 e giovedì 21 maggio, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Gemona Osoppo e Carnia, verso Tarvisio.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Gemona Osoppo, percorrere la viabilità ordinaria: SP49 verso Gemona, SS13 Pontebbana verso Tarvisio, SS52 Carnica in direzione Tolmezzo e rientrare in A23 alla stazione di Carnia.