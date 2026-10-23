A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO GEMONA OSOPPO-CARNIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 23 ottobre 2026 – Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza del viadotto “Somplago sud”, sarà chiuso il tratto compreso tra Gemona Osoppo e Carnia, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-nelle due notti di lunedì 26 e martedì 27 ottobre, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso il tratto Gemona Osoppo-Carnia, verso Tarvisio.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Gemona Osoppo, percorrere la viabilità ordinaria: SP49 verso Gemona, SS13 Pontebbana verso Tarvisio, SS52 Carnica in direzione Tolmezzo e rientrare in A23 alla stazione di Carnia, verso Tarvisio;

-nelle due notti di mercoledì 28 e giovedì 29 ottobre, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso il tratto Carnia-Gemona Osoppo, verso Udine.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Carnia, percorrere la viabilità ordinaria: SS52 Carnica verso Tarvisio, SS13 Pontebbana verso Udine, SP49 Osovana e rientrare in A23 alla stazione di Gemona Osoppo, verso Udine.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.