A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO CONFINE DI STATO-UGOVIZZA VERSO UDINE

Roma, 12 giugno 2026 – Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, nelle due notti di lunedì 15 e martedì 16 giugno, con orario 22:00-4:00, sarà chiuso il tratto compreso tra il Confine di Stato e Ugovizza, verso Udine.

Di conseguenza, sarà chiusa l’entrata di Tarvisio Sud, verso Udine.

In alternativa, i veicoli leggeri dovranno uscire, in territorio austriaco, allo svincolo di Arnoldstein, percorrere la strada 83 fino al valico italo-austriaco di Coccau e immettersi sulla SS13 Pontebbana, per poi entrare a Ugovizza Malborghetto, verso Udine, mentre i veicoli pesanti dovranno obbligatoriamente sostare presso l’area di parcheggio della A2 “Zollamt-Arnoldstein”, in territorio austriaco, fino al termine delle attività e comunque fino alla riapertura del tratto.