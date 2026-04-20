A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO CONFINE DI STATO-TARVISIO SUD VERSO UDINE

Roma, 20 aprile 2026 – Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore, nelle due notti di giovedì 23 e venerdì 24 aprile, con orario 22:00-4:00, sarà chiuso il tratto compreso tra il confine di Stato e Tarvisio sud, verso Udine.

In alternativa, i veicoli leggeri dovranno uscire in territorio austriaco, allo svincolo A2 di Arnoldstein, percorrere la strada 83 fino al valico italo-austriaco di Coccau e immettersi sulla SS13 Pontebbana, per poi entrare allo svincolo di Tarvisio sud, verso Udine;

i veicoli pesanti, invece, dovranno obbligatoriamente sostare presso l’area di parcheggio della A2 “Zollamt-Arnoldstein”, in territorio austriaco, fino al termine delle attività e comunque fino alla riapertura del tratto.