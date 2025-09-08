A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO CONFINE DI STATO-TARVISIO SUD VERSO UDINE

Roma, 8 settembre 2025 – Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire lavori di sostituzione delle barriere antirumore, nelle due notti di martedì 9 e mercoledì 10 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra il Confine di Stato e Tarvisio Sud, verso Udine.

In alternativa si consiglia:

per i veicoli leggeri provenienti dall’Austria, uscire in territorio austriaco allo svincolo di Arnoldstein, percorrere la strada 83 fino al valico italo-austriaco di Coccau e immettersi sulla SS13 Pontebbana, per poi entrare in A23 alla stazione di Pontebba;

i veicoli pesanti dovranno obbligatoriamente sostare presso l’area di parcheggio della A2 “Zollamt-Arnoldstein”, in territorio austriaco, fino al termine delle attività e comunque fino alla riapertura del tratto.