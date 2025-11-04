A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO CONFINE DI STATO-PONTEBBA VERSO UDINE

Roma, 4 novembre 2025 – Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, nelle tre notti di mercoledì 5, giovedì 6 e venerdì 7 novembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra il confine di Stato e Pontebba, verso Udine.

Di conseguenza, saranno chiusi gli svincoli di Tarvisio sud e di Malborghetto Valbruna, in entrata verso Udine.

In alternativa si consiglia:

per i veicoli leggeri provenienti dall’Austria, uscire, in territorio austriaco, allo svincolo di Arnoldstein, percorrere la strada 83 fino al valico italo-austriaco di Coccau e immettersi sulla SS13 Pontebbana, per poi entrare in A23 alla stazione di Pontebba;

per i veicoli pesanti, sostare obbligatoriamente presso l’area di parcheggio della A2 “Zollamt-Arnoldstein”, in territorio austriaco, fino al termine delle attività e comunque fino alla riapertura del tratto;

per la chiusura dell’entrata degli svincoli di Tarvisio sud e di Malborghetto Valbruna, proseguire lungo la SS13 Pontebbana verso Udine fino alla stazione di Pontebba, sulla A23, da dove si potrà entrare in autostrada e proseguire verso Udine.