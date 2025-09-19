A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO CARNIA-PONTEBBA VERSO TARVISIO

Roma, 19 settembre 2025 – Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire lavori di manutenzione degli impianti elettrici nelle gallerie, nelle cinque notti di lunedì 22, martedì 23, mercoledì 24, giovedì 25 e venerdì 26 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Carnia e Pontebba, verso Tarvisio.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Carnia, seguire le indicazioni per Tarvisio lungo la SS52 Carnica e la SS13 Pontebbana verso Tarvisio e rientrare in A23 alla stazione di Pontebba.

Le aree di parcheggio “Campiolo est”, “Resiutta est” e “Cadramazzo est”, situate nel suddetto tratto, saranno nei suddetti giorni, ma con orario 12:00-6:00.