A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO CARNIA-PONTEBBA VERSO TARVISIO

Roma, 13 novembre 2026 – Sulla A23 Udine-Tarvisio, sarà chiuso il tratto compreso tra Carnia e Pontebba, verso Tarvisio, nei seguenti giorni e orari:

-nelle due notti di lunedì 16 e martedì 17 novembre, con orario 21:00-6:00, per consentire lavori di pavimentazione;

-nelle tre notti di mercoledì 18, giovedì 19 e venerdì 20 novembre, con orario 21:00-6:00, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Carnia, percorrere la SS52 Carnica e la SS13 Pontebbana e rientrare sulla A23 alla stazione di Pontebba.

Si precisa che le aree di parcheggio “Campiolo est”, “Resiutta est” e “Cadramazzo est” saranno chiuse:

-dalle 12:00 di lunedì 16 alle 6:00 di martedì 17 novembre;

-dalle 12:00 di martedì 17 alle 6:00 di mercoledì 18 novembre;

-dalle 12:00 di mercoledì 18 alle 6:00 di giovedì 19 novembre;

-dalle 12:00 di giovedì 19 alle 6:00 di venerdì 20 novembre;

-dalle 12:00 di venerdì 20 alle 6:00 di sabato 21 novembre.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.