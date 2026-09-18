A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO CARNIA-PONTEBBA VERSO TARVISIO

Roma, 18 settembre 2026 – Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire lavori di manutenzione impianti elettrici delle gallerie, nelle cinque notti di lunedì 21, martedì 22, mercoledì 23, giovedì 24 e venerdì 25 settembre, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Carnia e Pontebba, verso Tarvisio.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Carnia, percorrere la SS52 Carnica e la SS13 Pontebbana e rientrare sulla A23 alla stazione di Pontebba.

Si precisa che le aree di parcheggio “Campiolo est”, “Resiutta est” e “Cadramazzo est” saranno chiuse:

-dalle 12:00 di lunedì 21 alle 6:00 di martedì 22 settembre;

-dalle 12:00 di martedì 22 alle 6:00 di mercoledì 23 settembre;

-dalle 12:00 di mercoledì 23 alle 6:00 di giovedì 24 settembre;

-dalle 12:00 di giovedì 24 alle 6:00 di venerdì 25 settembre:

-dalle 12:00 di venerdì 25 alle 6:00 d sabato 26 settembre.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.