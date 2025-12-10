A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO CARNIA-PONTEBBA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 10 dicembre 2025 – Sulla A23 Udine-Tarvisio, sarà chiuso il tratto compreso tra Carnia e Pontebba, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di giovedì 11 alle 6:00 di venerdì 12 dicembre, sarà chiuso il tratto Carnia-Pontebba, verso Tarvisio, per lavori di manutenzione delle gallerie.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Carnia, percorrere la SS52 Carnica e la SS13 Pontebbana e rientrare in A23 alla stazione di Pontebba.

Si precisa che le aree di parcheggio “Campiolo est”, “Resiutta est” e “Cadramazzo est”, saranno chiuse dalle 12:00 di giovedì 11 alle 6:00 di venerdì 12 dicembre;

-dalle 22:00 di venerdì 12 alle 6:00 di sabato 13 dicembre, sarà chiuso il tratto Pontebba-Carnia, verso Udine, per consentire lavori di manutenzione degli impianti antincendio nella galleria “Clap Forat sud”.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili le aree di servizio “Campiolo ovest” e le aree di parcheggio “Stavoli Sachs ovest” e “Carnia ovest”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pontebba, percorrere la SS13 Pontebbana e la SS52 Carnica e rientrare in A23 alla stazione di Carnia.