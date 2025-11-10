A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO CARNIA-PONTEBBA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 10 dicembre 2025 – Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, sarà chiuso il tratto compreso tra Carnia e Pontebba, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 12 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 13 NOVEMBRE

sarà chiuso il tratto compreso tra Carnia e Pontebba, verso Tarvisio.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Carnia, percorrere la SS52 Carnica e la SS13 Pontebbana verso Udine e rientrare in A23 a Pontebba.

Si precisa che le aree di parcheggio “Campiolo est”, “Resiutta est” e “Cadramazzo est” saranno chiuse dalle 12:00 di mercoledì 12 alle 6:00 di giovedì 13 novembre.

DALLE 22:00 ALLE 24:00 DI GIOVEDI’ 13 NOVEMBRE

sarà chiuso il tratto Pontebba-Carnia, verso Udine.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili l’area di servizio “Campiolo ovest” e le aree di parcheggio “Stavoli Sachs ovest” e “Carnia ovest”, situate nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pontebba, percorrere la SS13 Pontebbana e la SS52 Carnica verso Udine e rientrare in A23 alla stazione di Carnia.

NELLE DUE NOTTI DI GIOVEDI’ 13 E VENERDI’ 14 NOVEMBRE, CON ORARIO 22:00-6:00

sarà chiuso il tratto compreso tra Carnia e Pontebba, verso Tarvisio.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Carnia, percorrere la SS52 Carnica e la SS13 Pontebbana verso Udine e rientrare in A23 a Pontebba.

Si precisa che le aree di parcheggio “Campiolo est”, “Resiutta est” e “Cadramazzo est” saranno chiuse:

-dalle 12:00 di giovedì 13 alle 6:00 di venerdì 14 novembre;

-dalle 12:00 di venerdì 14 alle 6:00 di sabato 15 novembre.