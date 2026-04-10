A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO CARNIA-PONTEBBA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 10 aprile 2026 – Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, sarà chiuso il tratto compreso tra Carnia e Pontebba, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-nelle due notti di lunedì 13 e martedì 14 aprile, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso il tratto Carnia-Pontebba, verso Tarvisio.

Le aree di parcheggio “Campiolo est”, “Resiutta est” e “Cadramazzo est”, situate nel suddetto tratto, saranno chiuse:

-dalle 12:00 di lunedì 13 alle 6:00 di martedì 14 aprile;

-dalle 12:00 di martedì 14 alle 6:00 di mercoledì 15 aprile.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Carnia, percorrere la SS52 Carnica e la SS13 Pontebbana e rientrare sulla A23 alla stazione di Pontebba;

-nelle tre notti di mercoledì 15, giovedì 16 e venerdì 17 aprile, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso il tratto Pontebba-Carnia, verso Udine.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili le aree di parcheggio “Stavoli Sachs” e “Carnia ovest” e l’area di servizio “Campiolo ovest”.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pontebba, percorrere la SS13 Pontebbana e la SS52 Carnica verso Tolmezzo e rientrare sulla A23 alla stazione di Carnia.