A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO CARNIA-PONTEBBA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 14 novembre 2025 – Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, sarà chiuso il tratto compreso tra Carnia e Pontebba, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-nelle due notti di lunedì 17 e martedì 18 novembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto Carnia-Pontebba, verso Tarvisio.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Carnia, seguire le indicazioni per Tarvisio lungo la SS52 Carnica e la SS13 Pontebbana verso Tarvisio e rientrare in A23 alla stazione di Pontebba.

Le aree di parcheggio “Campiolo est”, “Resiutta est” e “Cadramazzo est”, situate nel suddetto tratto, saranno chiuse:

-dalle 12:00 di lunedì 17 alle 6:00 di martedì 18 novembre;

-dalle 12:00 di martedì 18 alle 6:00 di mercoledì 19 novembre;

-nelle tre notti di mercoledì 19, giovedì 20 e venerdì 21 novembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto Pontebba-Carnia, verso Udine.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili le aree di servizio “Campiolo ovest” e le aree di parcheggio “Stavoli Sachs ovest” e “Carnia ovest”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pontebba, seguire le indicazioni per Udine lungo la SS13 Pontebbana e la SS52 Carnica e rientrare in A23 alla stazione di Carnia.