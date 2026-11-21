A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO CARNIA-GEMONA OSOPPO VERSO UDINE

Roma, 21 novembre 2026 – Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, nelle due notti di martedì 24 e mercoledì 25 novembre, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Carnia e Gemona Osoppo, verso Udine.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Carnia, percorrere la viabilità ordinaria: SS52 Carnica, SS13 Pontebbana verso Udine e SP49 Osovana e rientrare in A23 alla stazione di Gemona Osoppo.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.