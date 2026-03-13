A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO CARNIA-GEMONA OSOPPO VERSO UDINE

Roma, 13 marzo 2026 – Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire lavori di manutenzione della galleria “Lago sud”, nelle tre notti di lunedì 16, martedì 17 e mercoledì 18 marzo, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Carnia e Gemona Osoppo, verso Udine.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Carnia, percorrere la viabilità ordinaria: SS52 Carnica, SS13 Pontebbana verso Udine e SP49 Osovana e rientrare in A23 alla stazione di Gemona Osoppo.