A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO CARNIA-GEMONA OSOPPO VERSO UDINE

Roma, 27 giugno 2026 – Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, nelle due notti di martedì 30 giugno e mercoledì 1 luglio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Carnia e Gemona Osoppo, verso Udine.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Carnia, percorrere la SS52 Carnica, la SS13 Pontebbana verso Udine, la SP49 Osovana e rientrare in A23 alla stazione di Gemona Osoppo.