A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO CARNIA-GEMONA OSOPPO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 11 settembre 2026 – Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire lavori di manutenzione barriere di sicurezza del viadotto “Somplago”, sarà chiuso il tratto compreso tra Carnia e Gemona Osoppo, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-nelle due notti di lunedì 14 e martedì 15 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto Carnia-Gemona Osoppo, verso Udine.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Carnia, percorrere la viabilità ordinaria: SS52 Carnica verso Tarvisio, SS13 Pontebbana e SP49 Osovana verso Udine e rientrare in A23 alla stazione di Gemona Osoppo; nelle due notti di mercoledì 16 e giovedì 17 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto Gemona Osoppo-Carnia, verso Tarvisio.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Gemona Osoppo, percorrere la viabilità ordinaria: SP49 Osovana, verso Gemona, SS13 Pontebbana e SS52 Carnica, verso Tarvisio e rientrare in A23 alla stazione di Carnia.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.