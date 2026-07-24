A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI CONFINE DI STATO-MALBORGHETTO E CONFINE DI STATO-PONTEBBA
A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI CONFINE DI STATO-MALBORGHETTO E CONFINE DI STATO-PONTEBBA
Roma, 24 luglio 2026 – Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di lunedì 27 alle 4:00 di martedì 28 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra il confine di Stato e Malborghetto Valbruna, verso Udine.
In alternativa si consiglia:
per i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, uscire presso lo Svincolo A2 Arnoldstein, in territorio austriaco, percorrere la strada 83 fino al valico italo-austriaco di Coccau e proseguire sulla SS13 Pontebbana, per poi entrare in A23 allo svincolo di Malborghetto Valbruna, in direzione Udine;
i veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dovranno sostare obbligatoriamente presso l’area di parcheggio “A2 Zollamt-Arnoldstein”, in territorio austriaco, fino al termine delle attività e comunque fino alla riapertura del tratto;
-dalle 22:00 di martedì 28 alle 4:00 di mercoledì 29 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra il confine di Stato e Pontebba, verso Udine.
In alternativa si consiglia:
per i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, uscire presso lo Svincolo A2 Arnoldstein, in territorio austriaco, percorrere la strada 83 fino al valico italo-austriaco di Coccau e proseguire sulla SS13 Pontebbana, per poi entrare in A23 alla stazione di Pontebba;
i veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dovranno sostare obbligatoriamente presso l’area di parcheggio “A2 Zollamt-Arnoldstein”, in territorio austriaco, fino al termine delle attività e comunque fino alla riapertura del tratto.