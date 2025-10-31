A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSURA USCITA TARVISIO NORD PER LAVORI DI AMMODERNAMENTO DEL CAVALCAVIA DI SVINCOLO
Roma, 31 ottobre 2025 – Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire attività di ammodernamento del cavalcavia di svincolo, sarà chiusa l’uscita di Tarvisio nord, per chi proviene dall’Austria, dalle 8:00 di lunedì 3 alle 18:00 di venerdì 7 novembre, in modalità continuativa.
Le attività, che per specifiche ragioni tecniche devono essere effettuate in assenza di traffico, prevedono in particolare, l’adeguamento strutturale dell’opera, con interventi di riqualifica evolutiva, in linea con le vigenti normative.
In alternativa alla chiusura dello svincolo di Tarvisio nord, si potrà uscire, in territorio austriaco, ad Arnoldstein e percorrere la SS13 Pontebbana.
Per gestire meglio la viabilità, la Direzione di Tronco di Udine di Autostrade per l’Italia ha previsto, per il periodo delle lavorazioni, un potenziamento del servizio di assistenza e dei presidi alla segnaletica di cantiere.