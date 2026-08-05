A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO GEMONA OSOPPO-UDINE NORD VERSO UDINE
A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO GEMONA OSOPPO-UDINE NORD VERSO UDINE
Roma, 5 agosto 2026 – Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire lavori di manutenzione giunti di dilatazione del viadotto “Cormor IV sud”, dalle 21:00 di questa sera, mercoledì 5, alle 5:00 di giovedì 6 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra Gemona Osoppo e Udine nord, verso Udine.
Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Ledra ovest”.
Si precisa che le aree di parcheggio “Rio Gelato ovest” e “Cormor ovest” saranno chiuse con orario 20:00-5:00.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Gemona Osoppo, percorrere la viabilità ordinaria: SP49 Osovana, SS13 Pontebbana verso Udine e rientrare in A23 alla stazione di Udine nord.