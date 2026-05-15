A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO UDINE NORD-UDINE SUD VERSO LA A4 TORINO-TRIESTE
A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO UDINE NORD-UDINE SUD VERSO LA A4 TORINO-TRIESTE
Roma, 15 maggio 2026 – Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire lavori di riqualifica cavalcavia, dalle 21:00 di lunedì 18 alle 6:00 di martedì 19 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Udine nord e Udine sud, verso la A4 Torino-Trieste.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Udine nord, percorrere la Tangenziale nord di Udine e rientrare in A23 alla stazione di Udine sud.