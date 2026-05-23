A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO UDINE NORD-GEMONA OSOPPO VERSO TARVISIO

Roma, 23 maggio 2026 – Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire lavori di manutenzione ponte, dalle 22:00 di martedì 26 alle 6:00 di mercoledì 27 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Udine nord e Gemona Osoppo, verso Tarvisio.

Di conseguenza, nel suddetto tratto, non saranno raggiungibili l’area di servizio “Ledra est” e le aree di parcheggio “Cormor est” e “Rio Gelato est”.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Udine nord, percorrere laSS13 Pontebbana verso Tarvisio e SP49 Osovana e rientrare in A23 alla stazione di Gemona Osoppo.