A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO PONTEBBA-UGOVIZZA VERSO TARVISIO

Roma, 26 luglio 2026 – Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, dalle 22:00 di mercoledì 29 alle 4:00 di giovedì 30 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Pontebba e Ugovizza, verso Tarvisio.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Fella est”, mentre l’area di parcheggio “La Foresta est” sarà chiusa dalle 12:00 di mercoledì 29, fino alla riapertura del tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Pontebba, proseguire sulla SS13 verso Tarvisio e rientrare in A23 alla stazione di Ugovizza, seguendo il percorso indicato in direzione del confine di Stato.