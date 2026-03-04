A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO PONTEBBA-TARVISIO NORD VERSO TARVISIO

Roma, 4 marzo 2026 – Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di giovedì 5 alle 4:00 di venerdì 6 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Pontebba e Tarvisio nord, in direzione del confine di Stato. Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Fella est”.

Si precisa che l’area di parcheggio “La Foresta est” sarà chiusa dalle 12:00 di giovedì 5 alle 4:00 di venerdì 6 marzo.

In alternativa, i veicoli leggeri, dopo l’uscita obbligatoria a Pontebba, potranno percorrere la SS13 Pontebbana verso l’Austria, attraversare l’abitato di Tarvisio e rientrare in A23 a Tarvisio nord.

I veicoli pesanti, dopo l’uscita obbligatoria a Pontebba, dovranno sostare obbligatoriamente presso il Piazzale Interporto di Pontebba, fino alla riapertura del tratto.