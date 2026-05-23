A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO PONTEBBA-CARNIA VERSO UDINE

Roma, 23 maggio 2026 . Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, dalle 22:00 di martedì 26 alle 6:00 di mercoledì 27 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Pontebba e Carnia, verso Udine.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili l’area di servizio “Campiolo ovest” e le aree di parcheggio “Stavoli Sachs ovest” e “Carnia ovest”, situate nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pontebba, percorrere la SS13 Pontebbana e la SS52 Carnica verso Udine e rientrare in A23 alla stazione di Carnia.