A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO PONTEBBA-CARNIA VERSO UDINE

Roma, 19 agosto 2024 – Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire attività di ispezione e manutenzione della galleria “Dogna sud”, dalle 22:00 di giovedì 22 alle 6:00 di venerdì 23 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra Pontebba e Carnia, verso Udine. Di conseguenza, non saranno raggiungibili l’area di servizio “Campiolo ovest” e le aree di parcheggio “Stavoli Sachs ovest” e “Carnia ovest”, situate nel suddetto tratto.

In alternativa alla chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pontebba, proseguire sulla SS13 Pontebbana verso Udine e sulla SS52 Carnica, in direzione di Tolmezzo, per rientrare in A23 alla stazione di Carnia.