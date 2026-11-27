A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO GEMONA OSOPPO-UDINE NORD VERSO UDINE

Roma, 27 novembre 2026 – Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire lavori di manutenzione giunti di dilatazione del viadotto “Cormor IV”, dalle 21:00 di domenica 29 alle 5:00 di lunedì 30 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Gemona Osoppo e Udine nord, verso Udine.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili l’area di servizio “Ledra ovest” e le aree di parcheggio “Rio Gelato ovest” e “Cormor ovest” situate nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Gemona Osoppo, percorrere la viabilità ordinaria: SP49 Osovana, SS13 Pontebbana verso Udine e rientrare in A23 alla stazione di Udine nord.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.