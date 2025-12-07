A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO GEMONA OSOPPO-CARNIA VERSO TARVISIO

Roma, 7 dicembre 2025 – Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie “Mena nord” e “Lago nord”, dalle 22:00 di mercoledì 10 alle 6:00 di giovedì 11 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Gemona Osoppo e Carnia, verso Tarvisio.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Gemona Osoppo, percorrere la viabilità ordinaria: SP49 Osovana verso Gemona, SS13 Pontebbana in direzione Tarvisio e SS52 Carnica verso Tolmezzo e rientrare in A23 alla stazione di Carnia.