A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO GEMONA OSOPPO-CARNIA VERSO TARVISIO

Roma, 2 ottobre 2026 – Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire attività di ispezione e manutenzione del viadotto “Somplago nord”, dalle 22 di domenica 4 alle 6:00 di lunedì 5 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Gemona Osoppo e Carnia, verso Tarvisio.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Gemona Osoppo, percorrere la viabilità ordinaria: SP49 verso Gemona, SS13 Pontebbana verso Tarvisio, SS52 Carnica in direzione Tolmezzo e rientrare in A23 alla stazione di Carnia.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.