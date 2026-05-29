A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO GEMONA OSOPPO-CARNIA VERSO TARVISIO
A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO GEMONA OSOPPO-CARNIA VERSO TARVISIO
Roma, 29 maggio 2026 – Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire lavori di manutenzione del viadotto “Somplago nord”, dalle 22:00 di lunedì 1 alle 4:00 di martedì 2 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Gemona Osoppo e Carnia, verso Tarvisio.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Gemona Osoppo, percorrere la viabilità ordinaria: SP49 verso Gemona, SS13 Pontebbana verso Tarvisio, SS52 Carnica in direzione Tolmezzo e rientrare in A23 alla stazione di Carnia.