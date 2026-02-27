A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO GEMONA OSOPPO-CARNIA VERSO TARVISIO
Roma, 27 febbraio 2026 – Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 2 alle 6:00 di martedì 3 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Gemona Osoppo e Carnia, verso Tarvisio.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Gemona Osoppo, percorrere la viabilità ordinaria: SP49 verso Gemona, SS13 Pontebbana verso Tarvisio, SS52 Carnica in direzione Tolmezzo e rientrare in A23 alla stazione di Carnia.