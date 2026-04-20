A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CONFINE DI STATO-UGOVIZZA VERSO UDINE
A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CONFINE DI STATO-UGOVIZZA VERSO UDINE
Roma, 20 aprile 2026 – Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore, dalle 22:00 di mercoledì 22 alle 4:00 di giovedì 23 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra il Confine di Stato e Ugovizza, verso Udine.
Di conseguenza, sarà chiusa anche l’entrata di Tarvisio, verso Udine.
In alternativa i veicoli leggeri dovranno uscire, in territorio austriaco, allo svincolo di Arnoldstein, percorrere la strada 83 fino al valico italo-austriaco di Coccau e immettersi sulla SS13 Pontebbana, per poi entrare a Ugovizza Malborghetto, verso Udine; i veicoli pesanti, invece, dovranno obbligatoriamente sostare presso l’area di parcheggio della A2 “Zollamt-Arnoldstein”, in territorio austriaco, fino al termine delle attività e comunque fino alla riapertura del tratto.