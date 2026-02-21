A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CONFINE DI STATO-MALBORGHETTO VALBRUNA VERSO UDINE
Roma, 21 febbraio 2026 – Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire lavori di manutenzione gallerie, dalle 22:00 di martedì 24 alle 4:00 di mercoledì 25 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra il confine di Stato e Malborghetto Valbruna, verso Udine / A4 Torino-Trieste.
Di conseguenza, sarà chiusa l’entrata di Tarvisio sud, verso Udine.
In alternativa, si consiglia per la chiusura del tratto:
per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate: sostare obbligatoriamente presso l’area di parcheggio “A2 Zollamt-Arnoldstein”, in territorio austriaco, fino al termine delle attività e comunque fino alla riapertura del tratto;
per i veicoli leggeri: uscire presso lo Svincolo A2 Arnoldstein, in territorio austriaco, percorrere la strada 83 fino al valico italo-austriaco di Coccau e proseguire sulla SS13 Pontebbana, per poi entrare in A23 allo svincolo di Malborghetto Valbruna, in direzione Udine.
Per la chiusura dell’entrata di Tarvisio sud verso Udine: proseguire sulla SS13 Pontebbana in direzione Udine ed entrare in A23 allo svincolo di Malborghetto Valbruna.