A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CARNIA-PONTEBBA VERSO TARVISIO

Roma, 19 giugno 2026 – Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, dalle 22:00 di lunedì 22 alle 6:00 di martedì 23 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Carnia e Pontebba, verso Tarvisio.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Carnia, percorrere la SS52 Carnica e la SS13 Pontebbana e rientrare sulla A23 alla stazione di Pontebba.

Si precisa che le aree di parcheggio “Campiolo est”, “Resiutta est” e “Cadramazzo est” saranno chiuse dalle 12:00 di lunedì 22 alle 6:00 di martedì 23 giugno.