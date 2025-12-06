A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CARNIA-GEMONA OSOPPO VERSO UDINE

Roma, 6 dicembre 2025 – Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie “Lago sud” e “Mena sud”, dalle 22:00 di martedì 9 alle 6:00 di mercoledì 10 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Carnia e Gemona Osoppo, verso Udine.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Carnia, percorrere la viabilità ordinaria: SS52 Carnica, SS13 Pontebbana verso Udine e SP49 Osovana e rientrare in A23 alla stazione di Gemona Osoppo.