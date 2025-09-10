A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CARNIA-GEMONA OSOPPO VERSO UDINE
A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CARNIA-GEMONA OSOPPO VERSO UDINE
Roma, 10 settembre 2025 – Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire lavori di manutenzione della galleria Lago sud, dalle 22:00 di giovedì 11 alle 6:00 di venerdì 12 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Carnia e Gemona Osoppo, verso Udine.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Carnia, percorrere la SS52 verso Tarvisio, la SS13 Pontebbana verso Udine e la SP49 Osovana e rientrare in A23 a Gemona Osoppo.