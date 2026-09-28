A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CARNIA-GEMONA OSOPPO VERSO UDINE
A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CARNIA-GEMONA OSOPPO VERSO UDINE
Roma, 28 settembre 2026 – Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di mercoledì 30 settembre alle 6:00 di giovedì 1 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Carnia e Gemona Osoppo, verso Udine.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Carnia, percorrere la viabilità ordinaria: SS52 Carnica, SS13 Pontebbana verso Udine e SP49 Osovana e rientrare in A23 alla stazione di Gemona Osoppo.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.