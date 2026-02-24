A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CARNIA-GEMONA OSOPPO VERSO UDINE
Roma, 24 febbraio 2026 – Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire lavori di manutenzione della galleria “Lago sud”, dalle 21:00 di venerdì 27 alle 4:00 di sabato 28 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Carnia e Gemona Osoppo, verso Udine.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Carnia, percorrere la viabilità ordinaria: SS52 Carnica, SS13 Pontebbana verso Udine e SP49 Osovana e rientrare in A23 alla stazione di Gemona Osoppo.