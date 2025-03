A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSO PER SEI ORE NOTTURNE IL TRATTO UGOVIZZA-PONTEBBA VERSO UDINE

Roma, 23 marzo 2025 – Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, dalle 22:00 di mercoledì 26 alle 4:00 di giovedì 27 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra la barriera di Ugovizza e Pontebba, verso Udine.

Di conseguenza, si dovranno seguire obbligatoriamente le indicazioni per attraversare il piazzale ed uscire ad Ugovizza/Malborghetto, per poi immettersi sulla SS13 Pontebbana verso Udine e rientrare in A23 a Pontebba.