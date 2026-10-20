A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE IL TRATTO PONTEBBA-CARNIA VERSO UDINE
A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE IL TRATTO PONTEBBA-CARNIA VERSO UDINE
Roma, 20 ottobre 2026 – Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di venerdì 23 alle 4:00 di sabato 24 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Pontebba e Carnia, verso Udine.
Di conseguenza, nel suddetto tratto, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Campiolo ovest”;
si precisa che le aree di parcheggio “Stavoli Sachs ovest” e “Carnia ovest”, saranno chiuse dalle 12:00 di venerdì 23 alle 4:00 di sabato 24 ottobre.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pontebba, percorrere la SS13 Pontebbana e la SS52 Carnica verso Udine e rientrare in A23 alla stazione di Carnia.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.