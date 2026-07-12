A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSI PER UNA NOTTE I TRATTI GEMONA OSOPPO-UDINE NORD E UDINE SUD-GEMONA OSOPPO

Roma, 12 luglio 2026 – Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire lavori di manutenzione ponte, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di mercoledì 15 alle 6:00 di giovedì 16 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Gemona Osoppo e Udine nord, verso Udine.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Ledra ovest”.

Si precisa che le aree di parcheggio “Rio Gelato ovest” e “Cormor ovest” saranno chiuse dalle 12:00 di mercoledì 15 alle 6:00 di giovedì 16 luglio.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Gemona Osoppo, percorrere la viabilità ordinaria: SP49 Osovana, SS13 Pontebbana verso Udine e rientrare in A23 alla stazione di Udine nord;

-dalle 23:00 di giovedì 16 alle 5:00 di venerdì 17 luglio e dalle 23:00 di lunedì 20 alle 5:00 di martedì 21 luglio, sarà chiuso il tratto Udine sud-Gemona Osoppo, verso Tarvisio.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili l’area di servizio “Ledra est” e le aree di parcheggio “Cormor est” e “Rio Gelato est”, situate nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatori alla stazione di Udine nord, percorrere la Tangenziale di Udine verso Tarvisio, la SP49 Osovana verso Gemona e rientrare in A23 alla stazione di Gemona Osoppo.