A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSA STANOTTE LA STAZIONE DI GEMONA OSOPPO
Roma, 2 ottobre 2025 – Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di questa sera, giovedì 2, alle 6:00 di venerdì 3 ottobre, sarà chiusa la stazione di Gemona Osoppo, in entrata verso Tarvisio e in uscita per chi proviene da Udine.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Tarvisio: Carnia;
in uscita per chi proviene da Udine: Udine nord, al km 26+000.