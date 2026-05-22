A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DI PONTEBBA
A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DI PONTEBBA
Roma, 22 maggio 2026 – Sulla A23 Udine-Tarvisio, dalle 22:00 di lunedì 25 alle 6:00 di martedì 26 maggio, sarà chiusa l’uscita di Pontebba, per chi proviene da Tarvisio, per consentire attività di ispezione e manutenzione del viadotto di svincolo.
In alternativa, i veicoli leggeri potranno anticipare l’uscita a Tarvisio nord e percorrere la SS13 Pontebbana, per raggiungere le diverse località. mentre i veicoli pesanti dovranno sostare obbligatoriamente presso l’area di Parcheggio della A2 “Zollamt-Arnoldstein”, in territorio austriaco, fino alla riapertura del tratto.