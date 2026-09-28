A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI PONTEBBA
A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI PONTEBBA
Roma, 28 settembre 2026 – Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire lavori di manutenzione giunti di dilatazione del viadotto “Pontebba sud”, dalle 21:00 di mercoledì 30 settembre alle 6:00 di giovedì 1 ottobre, sarà chiusa la stazione di Pontebba, in entrata verso Udine.
In alternativa, percorrere la SS13 Pontebbana verso Udine e la SS52 Carnica in direzione Tolmezzo ed entrare in A23 alla stazione di Carnia.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.