A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI CARNIA
A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI CARNIA
Roma, 3 novembre 2026 – Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire lavori di manutenzione del viadotto “Rio Maggiore nord”, dalle 21:00 di venerdì 6 alle 6:00 di sabato 7 novembre, sarà chiusa la stazione di Carnia, in entrata verso Tarvisio.
In alternativa, entrare alla stazione di Pontebba, dopo aver percorso la SS52 Carnica e la SS13 Pontebbana verso Tarvisio.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.