A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI UDINE NORD
Roma, 10 settembre 2025 – Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire lavori di manutenzione viadotto, dalle 22:00 di giovedì 11 alle 6:00 di venerdì 12 settembre, sarà chiusa la stazione di Udine nord, in entrata verso Tarvisio e in uscita per chi proviene dalla A4 Torino-Trieste.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura dell’entrata, Gemona Osoppo;
per la chiusura dell’uscita, Udine sud.